Recensieoverzicht Fifty Shades Freed: Slappe porno met zwakke verhaallijn

AD - Twee sterren

"Ook deze keer hebben de seksscènes het karakter van slappe, softe porno. Dakota Johnson mag haar borsten en billen tonen en Jamie Dornan zijn goedgetrainde torso, maar de beelden zijn net zo opwindend als een deodorantreclame. De boeken van E. L. James waren verhaaltechnisch al geen hoogvliegers, maar het derde deel is verreweg het zwakst. (...) Maakt al dit gepruts iets uit voor de fans van de boeken? Natuurlijk niet. (...) Het blijft een curieus fenomeen dat zulke slechte kwaliteit zoveel publiek trekt."

Lees de hele recensie

Het Parool - Geeft geen sterren

"Mierzoet getut en gedoe, een vleugje psychologie van de koude grond, achtervolgingen gecombineerd met opzichtige productplacement (Audi) en wat tegeltjeswijsheden ('als je geen fouten kunt maken, houdt geen huwelijk langer dan een week stand') wisselen elkaar vervolgens in een traag tempo af. (...) De geluidsband is dichtgesmeerd met gekir en liedjes over de liefde, trouw en ontrouw. Het ziet er allemaal wel gelikt uit, als een auto- of chocoladecommercial (zij ligt prachtig uit­gelicht in een zijden onderbroekje op de sofa van zijn penthouse)."

Lees de hele recensie

De Telegraaf - Twee sterren

"Muziek dicteert intussen van minuut tot minuut wat het bioscooppubliek moet voelen. Op die manier lijmt regisseur James Foley alles aan elkaar: de tenenkrommende dialogen, de zorgvuldig uitgelichte soft seks-scènes én het schurkenverhaaltje met een hoog Bassie & Adriaan-gehalte."

Lees de hele recensie