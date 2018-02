Hilary Duff speelt hoofdrol in film over vermoorde actrice Sharon Tate

Dit is al de derde film die momenteel in ontwikkeling is over de moorden die gepleegd zijn door de sekte van Charles Manson, die in augustus van 1969 een aantal van zijn volgers opdroeg de bewoners en gasten van een huis in de Hollywood Hills om te brengen.

Vijf mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie actrice Sharon Tate, de op dat moment acht maanden zwangere vrouw van Roman Polanski.

Duff (30), momenteel ook te zien in de komedieserie Younger maar vooral bekend van haar rol in Lizzie McGuire, speelt de titelrol in de film over Tate, zo meldt Deadline. Jonathan Bennett (Mean Girls) speelt Tate's ex-vriend in de film die draait om de laatste dagen in het leven van de actrice.

Het plot is geïnspireerd op een interview dat Tate een jaar voor haar overlijden gaf. Daarin vertelde de actrice dat ze nachtmerries had over geesten die in haar huis spookten en daarin ook haar eigen dood veroorzaakt door een satanische sekte voorzag.

Andere Manson-films

Ook regisseur Quentin Tarantino werkt aan een nog titelloze film over sekteleider Manson. Hierin zijn onder meer Leonardo DiCaprio, Margot Robbie (ook in de rol van Tate) en vermoedelijk ook Tom Cruise te zien.

Dinsdag werd bekend dat The Crown-acteur Matt Smith de rol van Manson gaat spelen in Charlie Says. Hierin ligt de focus op drie jonge vrouwen die schuldig zijn bevonden aan moord. Zij worden in eerste instantie veroordeeld tot de doodstraf, maar dat wordt later omgezet in een levenslange gevangenisstraf.

Manson kreeg voor het aanzetten tot de gruwelijkdaden levenslang. Hij stierf afgelopen november op 83-jarige leeftijd.