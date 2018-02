Regisseur Oscargenomineerde film Get Out wil vervolg maken

"Ik hou van de wereld waarin de film zich afspeelt en ik heb het gevoel dat er nog meer verhalen te vertellen zijn", stelt Peele in een interview met The Hollywood Reporter. "Er zijn nog genoeg losse eindjes die bij elkaar gebracht moeten worden."

Het maken van Get Out duurde echter acht jaar, dus de regisseur wil zich niet haasten. "Ik wil geen vervolg gaan maken om maar een vervolg te maken. Het verhaal zou nog beter moeten zijn dan het vorige."

De bejubelde film gaat over de donkere twintiger Chris (Daniel Kaluuya) die voor het eerst meegaat naar de ouders van zijn blanke vriendin Rose (Allison Williams). Omdat haar ouders niet gewend zijn aan interraciale relaties, toont Chris zich van zijn beste kant. Toch blijft hij het gevoel hebben dat er iets niet klopt aan de ouders van Rose.

De film kreeg zowel in de VS als in Nederland lovende recensies voor de manier waarop regisseur Peele heel knap horror en sociale satire weet te mixen. Get Out ontving vier Oscarnominaties, voor beste film, regie, scenario en hoofdrolspeler.