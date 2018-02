Matt Smith vertolkt rol Charles Manson in Charlie Says

Dat meldt The Hollywood Reporter.

In Charlie Says ligt de focus op drie jonge vrouwen die schuldig zijn bevonden aan moord. Zij worden in eerste instantie veroordeeld tot de doodstraf, maar dat wordt later omgezet in een levenslange gevangenisstraf. In de film zijn er naast Matt Smith ook rollen voor Suki Waterhouse, Hannah Murray en Merritt Wever.

De regie is in handen van American Psycho-regisseur Mary Harron. De opnames beginnen naar verwachting komend voorjaar.

Manson kreeg voor het aanzetten tot de gruwelijkdaden levenslang. Hij stierf afgelopen november op 83-jarige leeftijd.