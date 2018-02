Zevende seizoen Once Upon a Time blijkt laatste te zijn

De reeks is bedacht door schrijvers en producenten Edward Kitsis en Adam Horowitz. Het tweetal kreeg eerder al te maken met een tegenvaller nadat hoofdrolspeelster Jennifer Morrison en haar collega's Ginnifer Goodwin (foto) en Josh Dallas aangaven niet terug te willen keren in het zevende seizoen.

Once Upon a Time gaat over een vervloekt stadje waarin sprookjesfiguren gevangen zitten. Hun enige hoop is Emma Swan (gespeeld door Morrison). Zij is de dochter van Sneeuwwitje en Prince Charming en de uitverkorene om de vloek op het stadje te verbreken.