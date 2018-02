Game of Thrones-regisseur werkt aan Conan the Barbarian-serie voor Amazon

Volgens The Guardian wil Amazon proberen om in het spoor van Game of Thrones te komen.

Conan the Barbarian begon zijn avonturen in de boeken van Robert E. Howard, in de jaren dertig van de vorige eeuw. In de jaren tachtig werden twee films rondom de krijger gemaakt, beide met Arnold Schwarzenegger in de hoofdrol.

In 2011 werd geprobeerd om het verhaal nieuw leven in te blazen, maar de remake met onder anderen Jason Momoa en Rose McGowan werd echter niet zeer positief ontvangen.