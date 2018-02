Barbra Streisand en Gwyneth Paltrow in nieuwe Netflixserie

The Politician, bestaande uit afleveringen van een uur, draait om een rijke politicus uit Santa Barbara in de rol van Ben Platt. Elk seizoen concentreert zich op een andere politieke race waarin het hoofdpersonage is betrokken, meldt Deadline.

Platt zal naar verwachting scènes zingen in de nieuwe serie. Hij won vorig jaar een Tony Award voor zijn rol in de musical Dear Evan Hansen, over een sociaal onhandige middelbare scholier die in de nasleep van een tragedie zijn plek op school vindt.

De opnames van de serie beginnen in de nazomer.