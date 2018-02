Quentin Tarantino heeft enorme spijt na auto-ongeluk Uma Thurman

"Haar te zien vechten met het stuur, zeker nadat ik haar had verzekerd dat het veilig was. Het was verschrikkelijk", aldus de 54-jarige regisseur in gesprek met Deadline.

Dit weekend publiceerde The New York Times een interview met actrice Uma Thurman over haar ervaringen met filmproducent Harvey Weinstein. Net als tientallen andere vrouwen zegt zij seksueel geïntimideerd te zijn door de producent.

Video

Bij de publicatie van het artikel op de website van de krant werd ook een video van een scène uit Kill Bill geplaatst, waarin te zien is hoe Thurman met de auto van de weg raakt. De beelden werden niet eerder vertoond en Thurman zag ze zelf pas vijftien jaar na het bewuste ongeluk.

In het artikel werd gesuggereerd dat Tarantino haar zou hebben gedwongen in de auto te stappen, nadat de actrice zei te hebben gehoord dat er iets mis was met het voertuig.

"Ik heb haar niet gedwongen. Ze vertrouwde me. (...) Het vertrouwen was daarna ook verbroken. Het heeft effect op onze band gehad in de twee, drie jaren erna", aldus Tarantino.

Aanklacht

Tarantino hielp Thurman uiteindelijk bij het vinden van de beelden en zegt dat hij niet wist dat de actrice dacht dat hij de beelden voor haar achterhield. In werkelijkheid was het Kill Bill-producent Weinstein die ervoor had gezorgd dat Thurman de beelden niet te zien kreeg.

"Ik was zo blij toen we die beelden ontdekten in een doos op een opslaglocatie ergens. Zo blij dat ik haar kon helpen eindelijk haar verhaal te doen."

Thurman zou volgens de Amerikaanse regisseur bezig zijn geweest een aanklacht op te stellen tegen mensen die volgens haar medeverantwoordelijk zijn voor het ongeluk. Om die aanklacht kracht bij te zetten, zou Tarantino een interview met The New York Times afnemen om zo Thurmans verhaal te bevestigen.

"Ik heb echter nooit een afspraak met de krant gemaakt en het bleek dat de personen die Uma op het oog had al een advocaat hadden ingeschakeld. Die mensen kunnen dus ook niet bij naam worden genoemd."

Of de actrice nog steeds bezig is met een aanklacht is niet bekend.

