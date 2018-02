Successerie De Luizenmoeder krijgt tweede seizoen

De Luizenmoeder is de verrassing van het televisieseizoen. Naar de vierde aflevering keken zondagavond bijna 3,5 miljoen kijkers. Het programma is daarmee het best bekeken NPO 3-programma van de afgelopen tien jaar.

Hoofdrolspeelster en mede-schrijfster Ilse Warringa (juf Ank) liet eerder al doorschemeren dat de kans op een tweede seizoen groot was. "We hebben genoeg inspiratie voor een tweede reeks en de eerste drie afleveringen heb ik al in het hoofd zitten. Ik heb goede hoop dat we een tweede seizoen kunnen maken", zei ze destijds.

Hoofdrollen worden vertolkt door Jennifer Hoffman (Hannah), Henry van Loon (Volkert) en Bianca Krijgsman (Nancy).