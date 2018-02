The Shape of Water wint prijs Directors Guild Award

De Directors Guild Awards, de prijzen van de Amerikaanse regisseursvakbond, gelden als een belangrijke graadmeter voor de Oscar voor beste film.

The Shape of Water gaat over de vriendschap tussen een schoonmaakster (Sally Hawkins) in een zwaarbewaakt overheidslaboratorium en een zeewezen waar de overheid experimenten op uitvoert. Samen met haar collega (Octavia Spencer) maakt zij een plan om haar nieuwe vriend te helpen ontsnappen. De film draait vanaf 15 februari in de Nederlandse bioscopen.

Gouden Leeuw

De Directors Guild Award is niet de eerste grote prijs voor Del Toro. Eerder won hij ook de Gouden Leeuw op het festival van Venetië en de prijs voor beste regisseur bij de Golden Globes. Ook sleepte The Shape of Water de prijs van de Producers Guild in de wacht.

In de televisiecategorieën werden Veep, Big Little Lies en The Handmaid’s Tail bekroond.