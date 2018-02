Harvey Weinstein overweegt rechtszaak tegen Uma Thurman

Via een woordvoerder laat hij Amerikaanse media weten "verbaasd en bedroefd te zijn" over haar aantijging dat hij haar 25 jaar geleden aangerand zou hebben in een hotelkamer in Londen.

Thurman vertelde in de New York Times dat ze ten tijde van de release van Pulp Fiction samen in zijn hotelsuite waren toen Weinstein zich plotseling aan haar opdrong. Ze heeft hem schreeuwend van zich afgeduwd, waarna hij volgens haar "als een hagedis wegkronkelde." De volgende dag stuurde hij haar bloemen en bood hij zijn excuses aan.

De actrice vertelt in de krant ook dat zij eerder met Weinstein in een hotelkamer in Parijs een script bespraken toen hij haar vroeg hem te vergezellen in een stoombad. De Kill Bill-actrice had eerder, toen de MeToo-discussie dit najaar losbarstte, al aangekondigd dat ze haar verhaal zou doen zodra ze eraan toe was.

Onderzoeken

Tientallen actrices betichtten Weinstein de afgelopen maanden van seksueel ongepast gedrag. Er lopen diverse politieonderzoeken naar de aantijgingen. Vrijwel alle grote filmorganisaties hebben Weinstein geroyeerd na alle onthullingen.