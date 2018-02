'Ook Uma Thurman lastiggevallen door Harvey Weinstein'

"Hij drukte me op het bed en probeerde bovenop me te gaan liggen", vertelt de actrice in een interview met de New York Times.

"Toen probeerde hij zijn broek uit te trekken en allerlei andere onaangename dingen te doen. Ondertussen bewoog ik me als een soort hagedis om maar onder hem uit te komen", aldus Thurman, die uiteindelijk wist weg te komen.

Weinstein wordt inmiddels door meer dan zeventig vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimidatie tot verkrachting. Nadat het nieuws over zijn gedrag naar buiten was gekomen, zei Thurman destijds in een reactie op de rode loper dat ze "te boos'" was om te reageren.

In het interview met de krant zegt de actrice nu: "Ik gebruikte het woord 'boos', maar eigenlijk was ik bang dat ik zou gaan huilen. Wat je eigenlijk zag was iemand die wist dat het waar was en tijd wilde rekken", aldus Thurman.

Kill Bill

De actrice was te zien in Kill Bill I en II en Pulp Fiction, films die zijn geproduceerd door Weinstein. Volgens Thurman zit ze in een vreemde positie door haar deelname aan deze films, die de filmmagnaat zijn eerste rijkdom vergaarden.

"Ik ben een van de redenen dat jonge meisjes in hun eentje zijn kamer binnen zijn gegaan", zegt de actrice.

"Quentin Tarantino gebruikte Harvey als producer voor Kill Bill, een film die notabene het feminisme promoot. En al deze meisjes vielen ten prooi aan hem, omdat ze ervan overtuigd waren dat iemand op zo'n hoge positie hen zoiets niet aan zou kunnen doen. Maar dat deed hij dus wel", aldus Thurman.