Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Er zijn deze week een hoop nieuwe seizoenen op Netflix verschenen. Een van de grootste namen hiertussen is het vierde seizoen van Black Sails. Anno 1715 is de Britse kolonie New Providence Island in handen van een groep piraten. Kapitein Flint is niet bang om de handen uit de mouwen te steken om vreemdelingen buiten te houden. Benieuwd waarom deze serie een absolute aanrader is? Wij geven je 5 redenen.

Ook het eerste seizoen van de brute western Damnation is nu te bekijken. De epische serie speelt zich af tijdens de Grote Depressie en volgt de bloederige strijd tussen het grote geld en arme boerenjongens.

Mis ook vooral het gehele eerste seizoen van de Netflix-serie Altered Carbon niet! In de Black Mirror-achtige serie kan 300 jaar in de toekomst het menselijke bewustzijn gedownload worden en in een nieuw lichaam geplaatst worden... Tijd over? Kijk dan de bejubelde miniserie One Of Us, waarin een afschuwelijke dubbele moord twee families in een regelrechte hel stort.

Voor wat lichter vermaak kijk je het eerste seizoen van Coach Snoop, waarin Snoop Dogg (ja, Snoop Dogg) een American Football-team bestaande uit tieners naar de overwinning probeert te loodsen. En in het eerste seizoen van de gestructureerde realityserie Lookalikes worstelt een David Beckham-imitator met de dagelijkse problemen die komen kijken bij zijn bureau voor celebrity-lookalikes.

Daarnaast zijn er acht seizoenen van de reality-politieserie Under Arrest, het tweede seizoen van de dramatische tienerserie Backstage én seizoen vier van de fantastische crime-serie Line Of Duty aan het aanbod toegevoegd. Genoeg te bingewatchen, dus!



Bekijk bij Superguide welke series er nog meer op Netflix te zien zijn.

Films

Op filmgebied is ook meer dan genoeg leuks toegevoegd om het weekend mee te vullen. Kijk bijvoorbeeld naar Role Models, waarin 'wild gedrag' twee mannen een taakstraf bij een Big Brother-programma oplevert. Hilariteit gegarandeerd (recensie)!

Daarnaast kunnen Mr. Bean's Holiday én Johnny English Reborn sinds deze week worden ingezet om de lachspieren te trainen. Ook de klassieker Back to the Future Part III, Dazed and Confused en Shaun of the Dead moeten verplicht op de watchlist van komedie-liefhebbers gezet worden.

Het romcom-genre is ook goed vertegenwoordigd. Ken je Definitely, Maybe met Ryan Reynolds al? Gescheiden vader Will vertelt zijn dochter over de drie verschillende vrouwen met wie hij een romantisch verleden deelde, waarvan één haar moeder is. Daarnaast zijn ook My Big Fat Greek Wedding (deel 1 én 2), It's Kind of a Funny Story (met Emma Roberts en Zach Galifianakis), Scott Pilgrim vs. The World, kerstfilms The Holiday en Love Actually en het últiem romantische drama Newness te zien.

Bekijk bij Superguide welke films er nog meer te zien zijn op Netflix

Liever wat meer actie? The Incredible Hulk en Hellboy 2 staan nu op Netflix! Ook de Hannibal Lecter-film Red Dragon met Anthony Hopkins is een echte must-see. Mocht je die niet spannend genoeg vinden, kijk dan naar Joshua: een thriller-horrorfilm over een nogal jaloers broertje. En bij dit actie-thriller-rijtje sluiten ook The Jackal, The Day The Earth Stood Still en Triple 9 zich aan.

De kers op deze lange lijst? Een van de beste Pixar-films óóit om met de hele familie te kijken: WALL-E staat nú op Netflix!