Drew Barrymore speelt dubbelrol in romantische komedie The Stand-In

Dat meldt Variety vrijdag.

Het verhaal van de komedie draait om een ongelukkige komedieactrice die wordt gestraft voor belastingontduiking. Omdat ze geen zin heeft om de taakstraf uit te voeren die zij als straf heeft gekregen, vraagt ze aan de vrouw die haar stand-in in films speelt om dit betaald voor haar te doen.

Ze besluit haar stand-in te vragen om alle stressvolle momenten in haar leven van haar over te nemen.

Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen te zien zal zijn of wie andere rollen in de komedie gaan spelen.

Barrymore (42) was recentelijk te zien in de Netflix-serie The Santa Clarita Diet. Haar laatste filmrol speelde ze in het drama Miss You Already in 2015.