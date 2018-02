Matteo van der Grijn speelt in thrillerverfilming met Nicole Kidman

Hij zal in de film te zien zijn met onder meer Nicole Kidman en Ansel Elgort, maakte distributeur Warner Bros vrijdag bekend.

Van der Grijn speelt de rol van Gyuri. De acteur was eerder te zien in de titelrol van de musical Soldaat van Oranje en de romantische komedie Gek van Geluk die momenteel in de bioscopen draait. The Goldfinch wordt geregisseerd door John Crowley, die eerder het veelbekroonde drama Brooklyn maakte.

Het boek van Donna Tartt, in Nederland uitgebracht onder de titel Het Puttertje, vertelt over een jongen die op zijn 13e een terroristische aanslag op het Metropolitan Museum of Art overleeft. Zijn moeder komt wel om het leven. De gebeurtenis heeft wel verregaande gevolgen voor de rest van het leven van Theo.

The Goldfinch is in oktober 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien.