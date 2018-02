Derde reeks A Series Of Unfortunate Events is laatste seizoen

Het einde van de serie komt niet als een verrassing. A Series Of Unfortunate Events is gebaseerd op de kinderboeken van Lemony Snicket.

Het eerste seizoen besloeg de eerste vier boeken over de weeskinderen Baudelaire die gedwongen bij hun verre familielid Count Olaf intrekken. In de tweede reeks, die vanaf maart beschikbaar is op het streamingplatform, komen de avonturen uit boek 5 tot en met 9 aan bod.

Al eerder werd bekendgemaakt dat er aan een derde seizoen wordt gewerkt, over de verhalen uit de laatste vier boeken.

"We zijn expres erg trouw aan de boeken gebleven", verklaart Harris over het daardoor onvermijdelijke einde van de serie. "We hebben alleen een paar personages toegevoegd en er een paar liedjes ingeschreven die je waarschijnlijk niet in een boek zou opnemen."

De mogelijkheid om de levens van Violet, Klaus en Sunny Baudelaire te volgen na het einde van de boeken, bleek voor de makers geen optie. "We houden ons aan de bestaande structuur, omdat die nu eenmaal werkt."