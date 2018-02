Volgens de organisatie van het meerdaagse culturele festival is Paradox een film over liefde en muziek. Naast Neil Young is ook countryveteraan Willie Nelson in de western te zien.

Neil Young was al eerder in speelfilms te zien. Zo regisseerde hij de comedy Human Highway. In de film uit 1982 speelt hij ook een rol. Ook regisseerde hij Greendale, een soort rockopera uit 2005. Daarnaast was hij te zien in tal van muziekfilms.