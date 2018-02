Onderzoek naar rol Robert Wagner in dood actrice Natalie Wood

''Tijdens ons onderzoek is hij de afgelopen jaren steeds interessanter geworden", zegt Corina van Los Angeles County Sheriff's Department in een interview met 48 Hours van CBS. "We weten dat hij de laatste persoon was die Natalie heeft gezien voordat ze verdween."

Bijna 37 jaar geleden overleed Wood, die beroemd werd door rollen in Hollywoodklassiekers als West Side Story en Rebel without a cause. Hoewel toen een ongeluk als doodsoorzaak werd vastgesteld, doet de politie nu opnieuw onderzoek.

Wood raakte vermist toen ze in november 1981 op haar jacht Splendour verbleef voor de kust van Catalina Island in Californië. Op het moment van haar verdwijning waren ook kapitein Captain Dennis Davern, haar echtgenoot, acteur Robert Wagner, en Woods goede vriend en acteur Christopher Walken aan boord. De volgende dag werd het lichaam van Wood gevonden in het water. Na twee weken onderzoek werd haar dood als een ongeluk vastgesteld. Maar in 2011 werd de zaak heropend.

Speculatie

De mysterieuze dood van Natalie Wood bleef aanleiding voor speculatie. Aanvankelijk vertelden de drie mannen aan boord van de boot de rechercheurs dat Wood, die bang was voor het donkere water, in een rubberboot vertrok en aan land ging. Na verloop van tijd echter werden de verklaringen van Wagner en Davern gewijzigd.

Onderzoekers zeggen dat Wagner weigert om met hen te praten sinds de zaak werd heropend. Corina zegt in de reportage dat hij niet gelooft dat Wagner het hele verhaal heeft verteld. "Zijn verklaringen komen niet geheel overeen met die van alle andere getuigen in dit geval", zegt de rechercheur over Wagner. "Ik denk dat hij zijn verhaal steeds een beetje heeft veranderd. Zijn versie van de gebeurtenissen klopt gewoon niet."