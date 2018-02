Recensieoverzicht Patser: Film overtuigt, Ali B minder

De Volkskrant - Drie sterren

"Adil & Bilall, zoals ze zichzelf op de begintitels merkbewust noemen, hebben met Patser een bedrieglijk virtuoze film gemaakt. (...) Wie voorbij de meest vrouwonvriendelijke en lompe scènes kijkt (zie Ali Bouali als psychopathische gangsterkarikatuur) ziet een film vol knappe vondsten; van een jochie dat het christendom en de islam vergelijkt met Windows en Apple, tot Colombiaanse drugsbazen die enkel in beeld komen met zo'n verdachtenbalkje voor de ogen. Maar net als hun hoofdpersonages lijken ook Adil en Bilall te midden van al hun verwijzingen eigenlijk geen idee te hebben wat ze eigenlijk willen vertellen."

Het Parool - Geeft geen sterren

"El Arbi en Fallah zijn enthousiaste, competente regisseurs die de aandacht met een minimale plot twee uur vast weten te houden. Het is vooral hun relativerende humor die deze misdaadfilm genietbaar maakt. (...) Het stoort wel dat Patser veel elementen bij elkaar sprokkelt uit andere films. Zoals hun personages Tony Montana willen worden, zo willen El Arbi en Fallah graag Martin Scorsese of Brian DePalma zijn. (...) Ali B mag vele talenten hebben, het spelen van een woest scheldende drugsbaas hoort daar niet bij. Als hij de 'kankers' over zijn lippen laat rollen, denk je onwillekeurig aan de jonge rapper die de koningin een kus gaf. De vader die om zijn kinderen huilde aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Er zijn sprongen die je niet binnen één mensenleven kunt maken."

Trouw​ - Vier sterren

"Patser is kleurrijk en geestig, zwartgallig en smerig. Patser is een ode aan de Amerikaanse misdaadfilm én een kundig inkijkje in een wereld die misschien realistischer is dan we willen denken. (...) Maar dit zijn eerder sukkelaars dan slechteriken die, elk met eigen emotionele bagage, hun vingers branden aan geslepener types in de onderwereld (Ali B. speelt een drugsbaron die grossiert in harteloze taal), aan corrupte politie, en aan de idée-fixe dat ze als immigrantenkinderen geen maatschappelijke toekomst hebben."

​AD - Drie sterren

"Hoewel deze Vlaamse crimefilm bevolkt wordt door vet aangezette Tony Montana-macho's, worden de drugscriminelen óók te kakken gezet op soepele, vaak komische wijze. (...) Hoewel Patser een genrefilm is vol te verwachten geweld en overdreven scheldkanonnades, valt deze derde productie van dit regisseursduo op door grappige, rap van de tongriem gesneden teksten, fluorescerend oplichtende scènes en de passende score van Vlaamse en Nederlandse rap- en dancemuziek."

NRC - Drie sterren

"En het wekt sympathie, want tussen de kermiskleuren en Tony Montana-verwijzingen maakt het duo voor de hand liggende, maar daarom niet minder rake grappen. (...) Als de actiefilmambities van het tweetal duidelijker naar boven komen, verliezen ze de eigenheid van hun eigen film uit het oog. Het steeds van locatie naar locatie verspringen - Colombia, Tanger én Amsterdam waar rapper Ali B mag opdraven als drugsbaron 'Hassan Kamikaze' - zorgt ervoor dat de film wat inwisselbaar wordt.

De Telegraaf - Geeft geen sterren

"De criminele wereld trekt aan en stoot af in de Vlaamse misdaadfilm Patser. Regisseursduo Adil & Bilall (Black) maken van hun gangsterverhaal aan de ene kant een flitsende achtbaan. (..) De Nederlandse drugsbazen die hun handel in gevaar gebracht zien worden (onder wie een spijkerharde Ali B.) zijn tot de tanden bewapend en deinzen nergens voor terug. (...) Patser vermengt een lonkend energieke stijl met bruut geweld waar je zo ver mogelijk van uit de buurt wil blijven. Sterk hoe Adil & Bilall constant op die grens tussen droom en nachtmerrie blijven zitten. Het gebrek aan nuance is intussen wel zonde."