Acteerdebuut Ali B 'smaakt naar meer'

In gesprek met AD vertelt de 36-jarige rapper dat hij de afgelopen vijftien jaar vaker is gevraagd om te acteren in een film, maar dat hij bij Patser, geregisseerd door Adil El Arbi en Billal Fallah, pas kriebels voelde. "Met deze gasten die met Black al een geweldige film hadden gemaakt, wilde ik het avontuur wel aangaan."

Bouali, die een gangster speelt in de film, zegt "er gewoon te zijn gaan staan" en te zijn begonnen met zijn teksten. "Met theatershows heb ik wel wat ervaring opgedaan. Daar heb je meer tekst, maar moet je ook in emoties duiken en overtuigen."

Om scènes te spelen waarin hij woedend moest zijn, beeldde hij zich in dat zijn kinderen iets zou worden aangedaan. "Zat ik me een uur lang in te beelden. Lette ik op mijn ademhaling, de emoties en ging ik vervolgens opgefokt een scène in. Zo erg dat Matteo Simoni, mijn tegenspeler, zei: 'Rustig aan Ali, het is maar een film hè'. Die arme jongen. Kreeg het zo te verduren."