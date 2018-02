Opnames laatste seizoen House of Cards weer van start

Netflix laat woensdag weten dat de opnames weer begonnen zijn en dat naast actrice Robin Wright, de acteurs Diane Lane (Under the Tuscan Sun) en Greg Kinnear (As Good As It Gets) aan de cast toegevoegd zijn. Het is nog niet bekend welke rollen de twee acteurs zullen spelen.

Na de beschuldigingen aan Spacey's adres stelde Netflix een onderzoek in naar de acteur en besloot op basis daarvan hem niet meer terug te laten keren in de serie.

De 52-jarige acteur was de hoofdrolspeler in de laatste vijf seizoenen van de immens populaire Netflix-productie. Eind vorig jaar kwam Spacey in opspraak, toen hij ervan beschuldigd werd seksuele handelingen met een minderjarige jongen te hebben uitgevoerd. Andere beschuldigingen volgden elkaar snel op.

Werkklimaat

Ook zou Spacey al jaren voor een slecht werkklimaat op de set van House of Cards hebben gezorgd. Hoewel de producenten al bezig waren een einde aan de serie te breien, veroorzaakten de affaires rondom Spacey complicaties. De productie voor het laatste seizoen werd stilgezet en het verhaal herschreven.