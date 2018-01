Regisseur Ridley Scott krijgt BAFTA-oeuvrepijs

Scott krijgt de prijs voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de filmwereld. De tachtigjarige Britse regisseur maakte gedurende zijn carrière onder meer films als Blade Runner, Alien, Gladiator, Black Hawk Down en The Martian.

Zijn laatste project is de onlangs uitgekomen film All The Money In The World, waaruit hij hoofdrolspeler Kevin Spacey knipte na misbruikbeschuldigingen. Scott nam delen van de film daarna opnieuw op met Christopher Plummer als vervanger van Spacey.

Scott voegt zich in de BAFTA Fellowship bij grote namen als Alfred Hitchcock, Steven Spielberg, Sean Connery, Elizabeth Taylor, Stanley Kubrick, Anthony Hopkins en Judi Dench. Afgelopen jaar viel de eer te beurt aan Mel Brooks.

De BAFTA's worden op 18 februari uitgereikt in Londen. The Shape Of Water is de grootste kanshebber, met twaalf nominaties.