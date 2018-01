Glee-acteur Mark Salling (35) overleden door zelfmoord

TMZ meldt dat het lichaam van de acteur dinsdag vlakbij het huis van Salling werd gevonden.

Meerdere Amerikaanse media bevestigen dat hij om het leven is gekomen door zelfmoord. De advocaat van Salling bevestigt aan The Huffington Post dat Salling is overleden. "De familie waardeert de steun die zij krijgen en vraagt of hun privacy gerespecteerd kan worden."

Volgens TMZ kreeg de politie de opdracht om te kijken hoe het met hem ging, nadat familie hem als vermist had opgegeven. Het lichaam van de acteur werd daarna gevonden.

Gevangenisstraf

Salling werd aangeklaagd nadat de politie in 2015 meer dan vijftigduizend foto's met kinderporno op zijn computer vond. In oktober werd bekend dat de acteur al in augustus een poging tot zelfmoord zou hebben gedaan.

Volgens de documenten ging hij akkoord met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De acteur werd verplicht 30 meter uit de buurt van schoolpleinen, parken, publieke zwembaden en spelletjeshallen te blijven. Ook ging hij akkoord met een twintig jaar durend toezicht van de reclassering na zijn vrijlating. In maart 2018 zou de rechter de strafmaat bepalen.

Salling, die in Glee zes seizoenen de rol speelde van Noah Puckerman, is niet de eerste acteur uit de muziekserie die op jonge leeftijd is overleden. Cory Monteith (Finn) overleed in 2013 aan een overdosis drugs.

Reacties

Meerdere acteurs en crewleden van de serie hebben dinsdag hun medeleven via sociale media betuigd. Zo deelde acteur Matthew Morrison (in de serie, Will Shuester, red.) een foto van hemzelf, waarop hij poseert met Salling en Monteith. Ook regisseur Paris Barclay deelt een foto. "Weer een zwaar verlies. Twee jonge acteurs, die we te vroeg zijn kwijtgeraakt."

Actrice Jane Lynch reageerde tegen TMZ op het nieuws. "Het is verdrietig en erg tragisch", aldus de actrice die in de serie Sue Sylvester speelde. "Ik herinner me hem als de jongen die aan het begin van Glee zo blij was om mee te mogen spelen."

"Ja, hij heeft misdaden begaan waarbij kinderen betrokken waren. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar Mark Salling was een gebroken man, en ongetwijfeld zelf ook slachtoffer van misbruik", twitterde Glee-producent Tim Davis.