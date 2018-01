'Emily Blunt naast Dwayne Johnson te zien in Jungle Cruise'

Dat melden ingewijden dinsdag aan Variety.

Het zou hiermee de derde keer zijn dat Blunt te zien is in een Disneyproductie. Eerder speelde zij mee in de filmversie van de musical Into the Woods en in december 2018 is de actrice te zien in Mary Poppins Returns.

The Shallows-regisseur Jaume Collet-Serra zal de regie van de film op zich nemen, waarvan het verhaal gebaseerd is op de gelijknamige Disney-attractie waarin bezoekers worden geleid langs rivieren van over de hele wereld.

Het is de bedoeling dat de productie van de film in mei van start gaat.