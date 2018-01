Jamie Lee Curtis begint met opnames nieuw deel Halloween

"Eerste shot! Eerste dag. Zelfde klapbord. Zelfde Laurie", twittert de actrice.

De 59-jarige Curtis kruipt voor de vijfde keer in de rol van Laurie Strode, het personage dat eind jaren zeventig de carrière van de actrice in Hollywood lanceerde. De nieuwe film wordt het elfde deel in de langlopende reeks over psychopathische moordenaar Michael Myers.

Het is overigens onduidelijk hoe haar personage exact terugkeert. In het achtste deel, Resurrection, werd Strode door haar belager doodgestoken en van het dak gegooid.

Met het eerste deel in 1978 maakte regisseur John Carpenter een van de grootste horrorklassiekers uit de jaren zeventig. De iconische thriller, over een gemaskerde maniak die babysitters vermoordt, werd een blauwdruk voor talloze soortgelijke slasherfilms die de bioscopen in de jaren daarna overspoelden. De hoofdrollen werden vertolkt door Lee Curtis en Donald Pleasance.

Cultuurhistorische waarde

De oorspronkelijke Halloween, die werd gemaakt voor nog geen 300.000 dollar, is een aantal jaar geleden opgenomen in de bibliotheek van het Amerikaanse Congres vanwege zijn "significante cultuurhistorische waarde".

De laatste film uit de oorspronkelijke reeks, Resurrection, dateert uit 2002. Daarna volgden er nog minder succesvolle remakes van de eerste twee delen. De nieuwe Halloween-film moet in oktober 2018 in de bioscopen te zien zijn.