Filmopnames Rhythm Section voorlopig stopgezet na ongeluk Blake Lively

Het blijkt dat het herstel van Lively langer duurt dan verwacht en daarom zijn de opnames voor onbepaalde tijd stilgelegd. De operatie aan de hand van de actrice zou niet goed zijn verlopen, waardoor zij nu een tweede operatie moet ondergaan.

Medewerkers van de film hebben het advies gekregen om in de tussentijd andere klussen te zoeken, melden bronnen aan The Hollywood Reporter.

The Rhythm Section is een verfilming van Mark Burnells romanserie rondom het fictieve personage Stephanie Patrick.

In de film onderzoekt Patrick (Lively) een vliegtuigongeluk waarbij haar hele familie om het leven is gekomen. Ook Jude Law vertolkt een rol in de film die begin 2019 in de bioscopen moet verschijnen. Het is niet bekend of de film nu later uitkomt.