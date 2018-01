Benja Bruijning uitgeroepen tot beste acteur op filmfestival India

Hij werd er uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in het psychologische drama De Terugkeer van de Wespendief, zo meldt producent Family Affair Films.

De verfilming van de graphic novel van Aimée de Jongh werd ook bekroond in de categorie beste editor. De film van regisseur Stanley Kolk vertelt over een boekhandelaar (Bruijning) die per ongeluk getuige is van een zelfmoord en hierdoor de confrontatie aangaat met een diep weggestopte tragedie uit zijn verleden. Het verhaal handelt over pesten en de verregaande gevolgen die dat met zich mee kan brengen.

In november won Bruijning voor dezelfde rol ook al de prijs voor beste acteur tijdens het Iraakse Slemani International Filmfestival.