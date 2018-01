David Schwimmer heeft 'serieuze twijfels' over Friends-reünie

"Weet je wat het is, ik denk gewoon niet dat ik ons allemaal wil zien met krukken en rollators," zegt de acteur (51) maandag in de Amerikaanse talkshow Megyn Kelly Today.

Schwimmer, die van 1994 tot 2004 tien seizoenen lang de rol van Ross speelde, vervolgt: "Ik heb er echt sterke twijfels over, maar toch bedankt voor het vragen!"

Vorige week liet Lisa Kudrow, die in de serie de rol van Phoebe speelde, weten een reünie ook niet te zien zitten. "De serie ging over twintigers en dertigers, niet over veertigers en vijftigers. Het zou triest zijn als ze op die leeftijd nog steeds dezelfde problemen zouden hebben", aldus de actrice in de talkshow van Conan O'Brien.

Schwimmer

Schwimmer werkte na Friends vooral als regisseur van diverse films en series.

Vorig jaar keerde hij terug als acteur op tv als Robert Kardashian, de in 2003 overleden vader van Kim, Kourtney en Khloé Kardashian en advocaat van O.J. Simpson, in de serie The People v. O.J. Simpson. Hij kreeg hiervoor een Emmy-nominatie.