Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Na het goede ontvangst van het eerste seizoen van One Day at a Time, verscheen deze week ook het tweede seizoen van de remake van de klassieker. Twee tieners, een alleenstaande Cubaans-Amerikaanse moeder en oma wonen samen onder één dak.

De allereerste aflevering van Black Lightning staat sinds deze week op Netflix. Black Lightning is het pseudoniem van Jefferson Pierce (Cress Williams), die zijn dagen slijt als rector van een plaatselijke middelbare school en vader van twee kinderen. Vroeger was Jefferson een superheld, maar hij heeft zijn zwarte neon-pak al jaren niet meer aangeraakt. Wanneer zijn familie wordt bedreigd door een bende, is het tóch weer tijd om zijn alter ego aan te nemen. Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering van Black Lightning op Netflix.

Ook is het zesde seizoen van The Adventures of Puss in Boots deze week verschenen. Bovendien zijn er ook nieuwe afleveringen van Star Trek: Discovery, Supergirl, Lucifer, The Flash, Dynasty, Arrow en The Good Place te bekijken.

Van de populaire serie Riverdale is ook weer een nieuwe aflevering verschenen.

Films

Zin om een avond op het puntje van je stoel te zitten? Dan is de Noorse film The Wave (Bølgen) een aanrader. Geoloog Kristian houdt zich al jaren bezig met heftige natuurverschijnselen. Hij ontdekt dat de bergwand bij het plaatsje Geiranger op instorten staat, wat een enorme tsunami zal veroorzaken. Met minder dan 10 minuten om te reageren, zal hij alles op alles moeten zetten om zo veel mogelijk mensen te redden.

De nieuw toegevoegde film Scary Movie 3 zorgt voor wat lichter vermaak. De Scary Movie-reeks is beroemd om haar parodieën op beroemde horrorfilms. Zo komen in dit derde deel onder andere The Ring, The Sixth Sense en The Texas Chainsaw Massacre voorbij.

Ook Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows is aan het aanbod toegevoegd, net als de film Blockbuster, waarin Jérémy een ingenieus plan bedenkt om zijn vriendin Lola terug te winnen.

Docu's

In de Netflix-documentaireserie Dirty Money worden schaamteloze voorbeelden van hebzucht en corruptie in bedrijven onderzocht. Niets is te gek: van wurgleningen tot auto's waarmee is gesjoemeld vanwege uitstoottests.

Ook de documentaire Countdown to Death: Pablo Escobar is nieuw op Netflix. Met zeldzame interviews, geluidsopnames en beelden, worden de laatste negen jaar van de drugsbaron verteld.