Televisieserie Charmed krijgt nieuw seizoen met nieuwe actrices

De personages van Rose McGowan (Paige), Alyssa Milano (Phoebe) en Holly Marie Combs (Piper) zijn niet langer de hoofdpersonages, zo melden verschillende entertainmentsites. Wie wel de hoofdrollen op zich nemen is nog niet besloten.

Een jaar geleden besloot zender CW al dat er nieuwe afleveringen zouden komen in de Charmed-reeks. Destijds was het idee om het seizoen zich te laten afspelen in de jaren zeventig, maar nu is besloten de reeks zich toch te laten afspelen in de moderne tijd.

Hoofdrolspeelsters

Of de originele hoofdrolspeelsters, waar ook Shannon Doherty (Prue) tot gerekend kan worden, terugkeren in de nieuwe reeks is nog niet bekend. Geruchten daarover doen wel al de ronde.

Combs maakte via Twitter in elk geval haar ongenoegen over het nieuws duidelijk en stelt dat de serie haar, McGowan, Milano en Doherty 'toebehoort'. "Waag het niet om geld te gaan verdienen aan een serie waar wij zo hard voor hebben gewerkt."