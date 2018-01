Gastrol voor John Malkovich in Billions

Hij speelde al eens de rol van een pokerspelend Russisch maffiafiguur met de naam Teddy KGB in de film Rounders. Die film werd geschreven is door David Levien en Brian Koppelman, een duo dat ook aan Billions meeschrijft.

Billions gaat over openbare aanklager Chuck Rhoades, gespeeld door Paul Giamatti, die zich vastbijt in een zaak tegen de louche belegger Bobby Axelrod, een rol van Damian Lewis. Axelrod overleefde als enige van zijn beleggingskantoor de aanslagen op 11 september 2001. Als risicobelegger zoekt hij de randen op van de wet op, waarbij hij regelmatig in aanvaring komt met Rhoades.

Seizoen drie wordt later dit jaar opgenomen en wordt waarschijnlijk pas in 2019 in Nederland uitgezonden.