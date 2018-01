Internationaal Film Festival Rotterdam voor 47e keer van start

''In deze tijd waarin feit en fictie steeds dichter naar elkaar toe kruipen, is het fijn dat er films en verhalen zijn die ons dwingen een stap naar achter of opzij te doen", stelt Beyer. ''Wat heeft de #metoo-discussie bijvoorbeeld gedaan voor de verhouding tussen mannen en vrouwen? Hoe gaan we om met fake news? Wat zien we anno 2018 als we onszelf in de spiegel aankijken?"

In de selectie zitten dit jaar opvallend veel Oscarkandidaten zoals The Shape of Water (over de liefde tussen een stomme vrouw en een zeemonster tijdens de Koude Oorlog), Lady Bird (over een eigenzinnig tienermeisje) en I, Tonya (over de bizarre carrière van schaatsster Tonya Harding).

In het programma wordt rekening gehouden met het verjongen van het publiek; zo draaien er meerdere films over jongeren, zoals Oscarkandidaat Lady Bird of het controversiële Nederlandse drama Wij dat zijn wereldpremière beleeft in Rotterdam.

Gasten

Het IFFR ontvangt dit jaar een aantal grote gasten. De Franse actrice Charlotte Rampling spreekt over haar rol als vrouw in de huidige tijd en Oscarfavoriet Paul Thomas Anderson presenteert zijn nieuwe film Phantom Thread. Armando Iannucci, de man achter hitserie Veep, houdt een masterclass.

Het IFFR vindt plaats van 24 januari tot en met 4 februari.