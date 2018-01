Russische première film Death of Stalin afgelast na voorvertoning

Verder is de distributielicentie voor de film ingetrokken, schrijft The Guardian. De film zou donderdag in première gaan en vanaf dan te zien zijn in een beperkt aantal Russische bioscopen.

De film, met onder meer Steve Buscemi, Jeffrey Tambor en oud-Bondgirl Olga Kurylenko, speelt zich af in de dagen na Stalins dood in 1953. Binnen het Kremlin ontstaat een machtsstrijd, waarbij een kernteam van ministers probeert de macht over de Sovjet-Unie te krijgen.

Adviseurs van het ministerie bekeken maandag de voorvertoning van de film van de Britse regisseur Armando Iannucci. Vervolgens tekenden 21 mensen een brief aan de minister van Cultuur met het verzoek de release van de film uit te stellen en na te gaan of de film geen Russische wetten overtreedt.

Jelena Drapeko, lid van de cultuurcommissie van het Russiche Lagerhuis, vertelde na de voorvertoning "nog nooit zoiets walgelijks" gezien te hebben. Volgens regisseur Iannucci waren alle kritieken van Russen, inclusief journalisten, die de film tot dan toe hadden gezien juist positief. "Ik hoorde twee dingen: het is grappig en het is waar. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we de film in de bioscopen kunnen krijgen."