Make-upartiest Arjen Tuiten 'waanzinnig trots' op Oscarnominatie

"Ik voelde wel een beetje aankomen dat ik een kans maakte, dat hadden al diverse mensen mij de afgelopen dagen gezegd", laat de Fries weten vanuit Los Angeles. "Maar toch ging mijn hart als een razende tekeer. Het is in deze categorie extra spannend omdat er maar drie genomineerden zijn."

Wonder gaat over een misvormd jongetje dat voor het eerst naar school gaat. De hoofdrol wordt gespeeld door Julia Roberts. De Fries durft niet in te schatten wat zijn kansen zijn. "Je bent zo goed als je laatste klus. Maar deze nominatie neemt niemand mij meer af."

Neerlands trots in Hollywood durft hij zichzelf niet te noemen. "Ik geloof dat we in Nederland eerder onze sporthelden omarmen. En er zijn natuurlijk twee Nederlanders in de race dit jaar; ook Hoyte van Hoytema kan een Oscar winnen voor zijn camerawerk van Dunkirk."

Vertrouwen

Tuiten werkte de afgelopen vijftien jaar met talloze grote Hollywoodsterren; hij verleende medewerking aan films als Maleficent, Iron Man 2 en Thor. "Je moet wel enig talent hebben natuurlijk. Maar vooral doorzettingsvermogen is heel belangrijk. Natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik het niet meer zag zitten. Dan moet je in jezelf blijven geloven en er op vertrouwen dat er betere tijden komen."

De make-upartiest werkt sinds kort niet meer onder de leiding van grote voorbeelden als Rick Baker, maar heeft zijn eigen studio. Op dit moment treft hij voorbereidingen voor Maleficent 2, met Angelina Jolie.