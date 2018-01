The Shape of Water grootste kanshebber bij Oscars

De film van Guillermo del Toro is genomineerd in onder andere de categorie beste film en beste regie. In totaal maakt de film in dertien categorieën kans. Dunkirk (Christopher Nolan) maakt daarna de meeste kans: die film is genomineerd in negen categorieën.

Naast The shape of water zijn ook Call me by your name, Darkest hour, Dunkirk, Get out, Lady bird, Phantom thread, The Post en Three billboards outside Ebbing, Missouri genomineerd in de categorie beste film.

Voor beste regie zijn Paul Thomas Anderson (Phantom thread), Guillermo del Toro (The shape of water), Greta Gerwig (Lady bird), Christopher Nolan (Dunkirk) en Jordan Peele (Get Out) genomineerd. Gerwig is daarmee de vijfde vrouw ooit die genomineerd is als beste regisseur.

The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand en Loving Vincent maken kans in de categorie beste animatie.

Nederlanders

Nederlander Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor zijn werk in Dunkirk. De cameraman is genomineerd in de categorie cinematografie.

Ook Nederlander Arjen Tuiten, die werkt op de make-up en haarafdeling van verschillende films, is genomineerd. Hij maakt kans op een Oscar voor zijn werk in Wonder.

Hoofdrol

Actrice Frances McDormand, die eerder onder meer al een Golden Globe won voor haar rol in Three billboards outside Ebbing, Missouri, maakt ook kans op een Oscar. Ze neemt het in de categorie beste actrice in een hoofdrol op tegen Saoirse Ronan (Lady bird), die eveneens een Golden Globe won. Ook Margot Robbie (I, Tonya), Meryl Streep (The Post) en Sally Hawkins (The shape of water) zijn genomineerd. Voor Streep is het haar 21e Oscarnominatie, ze is daarmee recordhouder.

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq), Timothee Chalamet (Call me by your name), Daniel Day Lewis (Phantom thread), Daniel Kaluuya (Get out) en Gary Oldman (Darkest hour) maken kans op de Oscar voor beste acteur in een hoofdrol.

James Franco, die eerder een Golden Globe en een Critic's Choice Award won voor zijn rol in The Disaster Artist en genomineerd was voor een SAG Award, ontbreekt tussen de genomineerden. De acteur wordt door verschillende vrouwen beticht van seksueel wangedrag.

Bijrol

Mary J. Blige (Mudbound), Allison Janney (I, Tonya), Lesley Manville (Phantom thread), Octavia Spencer (The Shape of water) en Laurie Metcalf (Lady Bird) maken kans op de Oscar voor beste actrice in een bijrol.

In de categorie beste acteur in een bijrol maken Willem Dafoe (The Florida Project) Woody Harrelson (Three billboards outside of Ebbing, Missouri) Richard Jenkins (The shape of water), Christopher Plummer (All the money in the world), Sam Rockwell (Three billboards outside of Ebbing, Missouri) kans.