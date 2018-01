Teletubbie-acteur Simon Shelton Barnes (52) overleden

De acteur was niet daadwerkelijk te zien in de serie: hij zat in het pak van de paarse Teletubbie. De kinderserie werd van 1997 tot 2001 gemaakt en daarna nog jarenlang uitgezonden.

In een bericht op Facebook laat Barnes' zoon Henry weten dat zijn vader "de liefste en aardigste persoon was die hij ooit heeft ontmoet". "Ik schaamde me als kind altijd dat hij een danser en acteur was, maar nu kan ik niet anders dan trots zijn. Hij is nu op een betere plek en ik weet dat hij zou willen dat ik niet te verdrietig ben. Dus ik ga mijn leven leiden op de manier dat hij het zou willen."

Tinky Winky was regelmatig te zien met een rode handtas, wat leidde tot discussies over de seksuele voorkeur van het wezentje. "Mensen vragen het me heel vaak. Maar het personage is drie jaar oud, dus ik vind de vraag maar raar", aldus Barnes destijds.

De acteur wordt op 7 februari begraven in bijzijn van familie en vrienden. Hen is gevraagd felle kleuren aan te trekken.