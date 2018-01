Netflix verliest bijna 40 miljoen dollar door beschuldigingen Kevin Spacey

Dat meldt een bron aan CNN.

De 58-jarige acteur was de hoofdrolspeler in de laatste vijf seizoenen van de immens populaire Netflix-productie House of Cards. Eind vorig jaar kwam Spacey in opspraak, toen hij ervan beschuldigd werd seksuele handelingen met een minderjarige jongen te hebben uitgevoerd. Andere beschuldigingen volgden elkaar snel op. Netflix maakte toen bekend dat het volgende seizoen van House of Cards, tevens het laatste zou zijn.

Spacey zou al jaren voor een slecht werkklimaat op de set van House of Cards hebben gezorgd. Hoewel de producenten al bezig waren een einde aan de serie te breien, veroorzaakten de affaires rondom Spacey complicaties. De productie voor het laatste seizoen moest worden stilgezet en het verhaal herschreven.

Ook de geplande biografische film over de Amerikaanse auteur Gore Vidal, waarin een hoofdrol voor Spacey was weggelegd, is door de aantijgingen stilgelegd.

Louis C.K.

Netflix heeft ook schade opgelopen door het niet uitbrengen van een nieuwe comedyspecial van Louis C.K. Ook de Amerikaanse komiek raakte recentelijk in opspraak. Zo masturbeerde hij in het bijzijn van vrouwelijke collega's.

De uiteenlopende misstanden rondom Spacey en Louis C.K. vormen een lichte smet op het laatste kwartaalresultaat: de streamingdienst kreeg er in de afgelopen drie maanden 8,3 miljoen nieuwe abonnees bij, een recordaantal voor het bedrijf.