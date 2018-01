Minnie Mouse krijgt ster op Hollywood Walk of Fame

Het Disney-icoon kreeg haar ster maandag aangeboden door Mickey, Disney-CEO Bob Iger en Katy Perry, die zichzelf een fan noemt.

"Minnie zien voelt als thuiskomen", verklaarde de zangeres in haar speech. "Het is een speciale gave als je zoveel mensen blij kan maken." Perry was speciaal voor de gelegenheid gekleed in Minnie's style; ze droeg een rode jurk met witte stippen.

Mickey Mouse was in 1978 het eerste cartoonfiguur dat een ster kreeg op het bekende stukje Hollywood Boulevard. Beide muizen werden bedacht door Walt Disney en tekenaar Ub Iwerks. Ze verschenen voor het eerst in november 1928. Eind dit jaar vieren Mickey en Minnie Mouse dus hun 90-jarig bestaan.