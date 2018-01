Johnny Depp en Jennifer Lawrence genomineerd voor prijs slechtste acteurs

Naast Depp (Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) en Lawrence (Mother!) zijn ook onder andere Emma Watson (The Circle), Dakota Johnson (Fifty Shades Darker), Tom Cruise (The Mummy) en Mark Wahlberg (Daddy's Home 2 en Transformers: The Last Knight) genomineerd.

In de categorie slechtse film maken Baywatch, The Emoji Movie, Fifty Shades Darker, The Mummy en Transformers: The Last Knight kans. Darren Aronofsky (Mother!), Michael Bay (Transformers: The Last Knight), James Foley (Fifty Shades Darker), Alex Kurtzman (The Mummy) en Anthony Leonidis (The Emoji Movie) kunnen een prijs winnen voor slechtste regie.

Transformers: The Last Knight maakt de meeste kans een Razzie te winnen. Ook Fifty Shades Darker en The Mummy zijn in meerdere categorieën genomineerd.

De prijzen, die dit jaar voor de 38e keer worden uitgereikt, worden zelden opgehaald door de winnaars.