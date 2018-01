Sterling K. Brown wint als eerste Afro-Amerikaanse acteur SAG Award

Eerder deze maand schreef de 41-jarige acteur al geschiedenis door de eerste zwarte acteur te zijn die in diezelfde categorie een Golden Globe won. Bij de Emmy's in september was hij de eerste Afro-Amerikaanse man in negentien jaar die de award voor beste acteur in een dramaserie op zijn naam mocht schrijven.

In zijn overwinningstoespraak raadde Brown jonge vakgenoten aan niet voor het geld of de roem te gaan. "De liefde voor het vak, die moet je in leven houden. Dat is wat je blijft motiveren."

This Is Us viel dubbel in de prijzen: de castleden kregen ook als groep de prijs voor beste ensemble in een dramaserie.

Claire Foy ontving de prijs voor beste actrice in een dramaserie voor haar hoofdrol in The Crown. ​De Britse versloeg daarmee Elisabeth Moss, die tot nu toe dit prijzenseizoen een zegetocht te beurt viel in de categorie beste actrice in een dramaserie. De hoofdrolspeelster van The Handmaid's Tale won die award bij de Emmy's, Critics Choice Awards en de Golden Globes.

De SAG Awards worden jaarlijks uitgereikt door het Screen Actors' Guild, de vakbond voor acteurs in Hollywood. De SAG heeft ruim 121.000 leden. Twee willekeurig samengestelde panels à 2.500 leden nomineren ieder jaar de beste televisie- en bioscoopfilms. De beste acteurs worden door alle leden gekozen.

Big Little Lies

Nicole Kidman en Alexander Skarsgård werden opnieuw bekroond voor hun rollen als echtpaar Perry en Celeste Wright in HBO-serie Big Little Lies. Ze kregen de prijzen voor beste actrice en acteur in een miniserie.

De Zweedse Skarsgård versloeg daarmee Benedict Cumberbatch, Jeff Daniels, Robert De Niro en Geoffrey Rush. In Kidmans categorie waren de andere genomineerden Big Little Lies-collega's Laura Dern en Reese Witherspoon, en Jessica Lange en Susan Sarandon voor hun rollen in serie Feud.

Het door Kidman en Reese Witherspoon geproduceerde Big Little Lies zou eigenlijk een miniserie zijn, maar na het grote succes kondigde HBO eind vorig jaar aan dat er toch een tweede seizoen komt.

Filmprijzen

Frances McDormand en Gary Oldman kregen de belangrijkste acteursprijzen in de filmcategorieën. McDormand viel samen met haar collega-acteurs uit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ook nog als groep in de prijzen.

Gary won de award voor zijn rol in oorlogsdrama Darkest Hour, waarin hij Winston Churchill speelt. Hij won eerder in het awardseizoen al een Critics Choice Award en een Golden Globe voor zijn vertolking van de Britse staatsman.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri mocht drie awards bijschrijven: naast die voor Frances McDormand als rouwende moeder die antwoorden eist van de autoriteiten over de moord op haar dochter, ging er ook een prijs naar Sam Rockwell voor beste mannelijke bijrol. Hij speelt in de film een racistische politie-agent.

De prijzen voor beste stuntwerk ging naar Wonder Woman in de categorie film en naar Game Of Thrones voor beste televisiestuntploeg.

Oeuvreprijs

De 80-jarige acteur Morgan Freeman kreeg tijdens de uitreiking in Los Angeles een Lifetime Achievement Award voor zijn oeuvre. "Bij deze momenten in het leven hoort een reeks bedankjes. Ik ga dat niet doen, want ik ken niet al jullie namen, dus dat ga ik niet proberen", zei Freeman toen hij de prijs in ontvangst nam. "Dit is meer dan een eerbetoon, dit is een moment in de geschiedenis."

De bejaarde acteur kreeg zelf een apart beeldje aangeboden, maar had wel nog wat aan te merken op de awards die de rest van de avond werden uitgereikt. Die zijn namelijk niet genderneutraal. "Ik wilde dit niet doen, maar ik ga jullie vertellen wat er mis mee is; het werkt van de achterkant bekeken, maar van de voorkant is het genderspecifiek. Misschien ben ik hier iets mee begonnen."

Franco en Ansari

Grote afwezige bij de uitreiking van de SAG Awards was komiek en acteur Aziz Ansari, die was genomineerd in de categorie Beste Acteur in een Comedy voor zijn serie Master of None.

Ansari raakte in opspraak door een artikel op website Babe, waarin een anonieme fotografe hem beschuldigde van seksueel wangedrag tijdens een date. De vrouw zegt zich gedwongen te hebben gevoeld tot seks. De acteur heeft verklaard dat hij onder de indruk was dat zij daarmee instemde.

Volgens People stopte het applaus uit de zaal toen de naam van Ansari tussen de andere genomineerden werd afgeroepen. Hij won de prijs overigens niet; in zijn categorie ging William H. Macy ervandoor met de award, voor zijn rol in Shameless.

James Franco, die ook wordt beticht van seksueel wangedrag, was wel aanwezig. Vijf vrouwen beschuldigen Franco ervan zich ongepast te hebben gedragen in zijn rol als acteerleraar en mentor. Hij zou onder meer kwaad zijn geworden als leerlingen aan de filmschool die hij oprichtte weigerden topless- of naaktscènes op te nemen. Volgens één van hen heeft hij ook een keer de bescherming die actrices dragen tijdens het filmen van seksscènes tijdens de opnames verwijderd.