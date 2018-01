Lieke van Lexmond: 'In een medische situatie heb je niks aan mij'

"Ik kan helemaal niet tegen bloed", zegt de actrice in gesprek met NU.nl.

"Ik ben daar heel slecht in. Zodra er een druppel bloed is, word ik al licht in mijn hoofd en denk ik 'wegwezen'. Als er op straat iets gebeurt, ben ik niet de persoon die er als eerste staat om te gaan helpen. Ik zou dat wel willen, maar ik weet gewoon dat ik het niet kan", aldus de 35-jarige Van Lexmond.

De actrice heeft met haar zoontjes Vik (3) en Zef (negen maanden) nog geen situaties meegemaakt waarbij ze eerste hulp moest verlenen. "Ik kijk hier wel tegenop, maar als moeder handel je in zo'n situatie natuurlijk meteen. Als moeder ga je altijd verder dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Want op zo'n moment gaat het niet om jou, maar gaat de focus uit naar de kleine."

Bij haar oudere neefjes heeft ze al meerdere keren meegemaakt dat ze naar het ziekenhuis moesten. "Dan krijg ik meteen een licht gevoel in mijn onderbuik, maar op zo'n moment moet je je verzetten. Ik spreek mezelf dan wel aan van 'kom op!'. Zij hebben op dat moment het probleem, niet ik."

Toch vindt Van Lexmond een ziekenhuis een fijne omgeving om te zijn. "Ik leer er veel van en ontmoet veel bijzondere mensen."

Ondergeschikt

Volgens de actrice sluit haar rol in CMC ook goed aan bij haar eigen empatische vermogen. "In CMC speel ik natuurlijk als actrice een rol, waardoor het niet helemaal te vergelijken is met het echte leven, maar ik denk dat een empatisch vermogen wel een eigenschap is die bij mensen in de hulpverlening nodig is", zegt ze.

Toch hoefde de actrice zich voor haar rol in het tweede seizoen van CMC minder in de medische processen te verdiepen. "Wel ga ik op persoonlijk vlak meer de diepte in", zegt ze.

"In het eerste seizoen voelde mijn rol zeer onderschikt aan de rest van de acteurs. Noor was er wel, maar er was geen uitgesproken verhaallijn. In dit seizoen mag ik echte dialogen spelen en kreeg ik pas echt de kans om wat te doen. Dit seizoen was voor mij als actrice veel leuker."

CMC is sinds zondag 17 december 2017 bij Videoland en vanaf zondag 21 januari 2018 om 22.00 uur bij RTL 4 te zien.