Jeff Mills brengt soundtrack Metropolis live ten gehore

Het gaat om de integrale, volledig gerestaureerde, 150 minuten durende versie van de film.

Metropolis van de Duitse regisseur Fritz Lang geldt als de eerste sciencefictionfilm uit de geschiedenis. Het was met een budget van 5 miljoen mark de duurste film die in de jaren twintig van de vorige eeuw werd geproduceerd.

Metropolis verhaalt over een futuristische stad in het jaar 2026; de wereld is opgedeeld in "denkers" die in luxe leven en "werkers" die in de mijnen moeten zwoegen. De producenten vonden de film echter te lang, zodat hij in het buitenland in flink verkorte versies werd uitgebracht.

Modular

De kaartverkoop voor dit eenmalige concert gaat woensdag van start. Kino organiseert het evenement samen met het festival Modular.

De 54-jarige Mills geldt als een van de bekendste techno-dj's ter wereld en was eerder onder meer te horen op het Amsterdam Dance Event.