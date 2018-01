Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

Homeland: Seizoen 6

Vanaf deze week is het zesde seizoen van Homeland te zien op Netflix. Hierin verdedigt Carrie Mathison (Claire Danes) een jonge Amerikaanse moslim die verdacht wordt van terrorisme. Ondertussen waait er met president Keane een nieuwe wind door het Witte Huis. En dat is niet per se goed nieuws voor de C.I.A.

The Blacklist: Seizoen 4

In het vierde seizoen van deze populaire misdaadreeks wordt de partner van Raymond ‘Red’ Reddington (James Spader) ontvoerd. Om haar te redden, moet hij opnieuw diep in de onderwereld infiltreren. Daar komen Red en zijn collega’s oog in oog te staan met premiejagers, hackers en eco-terroristen.

Daarnaast zijn er nieuwe seizoenen beschikbaar van de sitcom Grace and Frankie, de superheldenserie The Flash, het medische drama Doctor Foster en de bovennatuurlijke actieserie Van Helsing.

Ook verschenen er deze week nieuwe afleveringen van Star Trek: Discovery, The Good Place, Riverdale, Arrow, Crazy Ex-Girlfriend, Rita, Godzilla, Dynasty en Supergirl.

Lees meer over deze en andere series bij Superguide.

Films

Fun Mom Dinner

Vier moeders die elkaar alleen van het schoolplein kennen, besluiten om samen een keer uit eten te gaan. De avond komt niet echt op gang, maar dat verandert wanneer de wijn op tafel verschijnt. Onder invloed van alcohol gooien deze moeders voor één avond alle remmen los! Voor de liefhebbers van komedies als Bad Moms en A Bad Moms Christmas.

The Open House

In deze Netflix Original horrorfilm verhuizen een moeder en tienerzoon naar een woning in de bergen om het verlies van hun vader en echtgenoot verwerken. Maar al snel worden de nieuwe inwoners geplaagd door mysterieuze gebeurtenissen die erop wijzen dat zij niet de enige aanwezigen zijn in het huis.

Onder meer het waargebeurde journalistendrama Truth, de Nederlandse jeugdfilms Kappen! en Storm: Letters van Vuur, de keiharde wraakthriller Bad Day for the Cut, de actiefilm Marauders en de zwartgallige cultklassieker American Psycho en zijn sinds deze week ook te zien op Netflix.

Lees meer over deze en andere films bij Superguide.





Documentaire

Restrepo

In Restrepo wordt een Amerikaanse legereenheid vijftien maanden lang gevolgd tijdens hun missie in Afghanistan. Deze soldaten nemen het op tegen de Taliban in een van de meest onherbergzame gebieden op aarde. Deze oorlogsdocumentaire werd in 2011 genomineerd voor een Oscar.

De docuserie Drug Lords belicht de beruchtste drugsbaronnen uit de geschiedenis en de mannen en vrouwen die hen bestrijden. Daarnaast verschenen de modedocumentaire Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards en Rehenes, over een gijzelingsdrama dat in 1996 plaatsvond in Peru.