Oscar-winnares Dorothy Malone (92) overleden

Haar manager heeft haar overlijden bekendgemaakt, meldt Variety.

Malone is ook bekend van haar rol van Constance MacKenzie in Peyton Place, de eerste langlopende soapserie die in de jaren zestig werd uitgezonden.

Malone's laatste rol op het witte doek was in Basis Instinct (1992). In de thriller van Paul Verhoeven speelde Malone de rol van Hazel Dobkins, een moeder die werd veroordeeld voor het vermoorden van haar familie.

Malone maakte in 1943 haar filmdebuut. Het winnen van een Oscar in Written On The Wind bezorgde haar een stijgende populariteit en rollen in meer bekende films, zoals Man of a Thousand Faces (1957), The Tarnished Angels (1958), Warlock (1959), The Last Voyage (1960) en Beach Party (1963).

Malone werd in 1925 geboren in Chicago, maar groeide op in Dallas. Ze trouwde en scheidde drie maal. Met haar eerste man, acteur Jacques Bergerac kreeg ze twee dochters. Malone heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame.