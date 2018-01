Sony lanceert Breaking Bad-kanaal op YouTube

Het lanceert een officieel YouTube-kanaal van Breaking Bad, met duizenden fragmenten uit de serie. Dat meldt Variety.

Op het kanaal komen naast geoptimaliseerde fragmenten ook filmpjes die gemaakt zijn door fans en nieuw materiaal van de serie die in 2013 na vijf seizoenen ten einde kwam. Door een zelfgemaakt filmpje op social media te delen met #MyBreakingBadVideo maken fans kans om hun eigen clip op het YouTube-kanaal terecht te komen.

Bij de lancering van het kanaal komt direct een uitgebreid interview online te staan met bedenker en uitvoerend producent Vince Gilligan. In het interview kijkt Gilligan terug op cruciale momenten uit Breaking Bad en geeft hij nieuwe inzichten over hoe de serie werd gemaakt.

Breaking Bad was tussen 2008 en 2013 te zien op de Amerikaanse tv-zender AMC en is in Nederland via Netflix te bekijken. De veelbekroonde serie, die draait om een scheikundeleraar die in drugs gaat handelen om geld voor zijn gezin te vergaren, ontving onder meer zestien Emmy Awards en twee Golden Globes.