Juan Carlos Fresnadillo regisseert live action-versie The Sword in the Stone

The Hollywood Reporter meldt vrijdag dat de Spaanse 28 Weeks Later-regisseur heeft getekend voor het project.

De film uit 1963 wordt door Game of Thrones-maker Bryan Cogman zo herschreven dat de animatiefilm geschikt is om door acteurs te worden gespeeld.

The Sword in the Stone vertelt over een tovenaarsleerling die Merlijn als mentor heeft. Het verhaal is deels gebaseerd op het gelijknamige boek van T.H. White. Er is nog niets bekend over een mogelijke cast.

Disney maakt de laatste jaren vaker live-action versies van animatiefilms, waaronder Alice in Wonderland, Cinderella en Beauty and the Beast.