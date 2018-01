Amerikaanse Producers Guild maakt regels tegen intimidatie op filmset

Dat meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

In de richtlijnen staat vermeld wat onder seksuele intimidatie en een vijandige werkomgeving wordt verstaan, plus adviezen om nare situaties op en buiten de filmset te voorkomen.

Ook staat er in tot wie mensen zich kunnen wenden wanneer zij terechtkomen in een onprettige situatie op het werk. Er worden twee personen aangewezen, een man en een vrouw, die de cast en crew als vertrouwenspersoon kunnen benaderen wanneer zij slachtoffer of getuige zijn van intimidatie.

Daarnaast wordt in de richtlijnen aanbevolen dat bij de productie van een serie of film alle cast- en crewleden een anti-seksuele intimidatie-training krijgen voordat de filmopnames van start gaan.





Time's Up

De Time's Up-beweging, een initiatief van ruim driehonderd vrouwen uit de entertainmentwereld en waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden, heeft bijgedragen aan het opstellen van de richtlijnen.

Nadat de Amerikaanse filmproducent Weinstein in oktober 2017 werd beschuldigd van seksueel misbruik, ging op sociale media de hashtag #metoo viraal. Meerdere vrouwen en mannen deelden met deze hashtag hun ervaring met seksueel misbruik of seksuele intimidatie. Vrouwenrechtenactiviste Tarana Burke begon de #metoo-beweging in 2006.