Amazon stopt na een seizoen met serie Jean-Claude Van Damme

Slechts een maand geleden kwam de eerste aflevering van Jean-Claude Van Johnson in Amerika op televisie, maar kennelijk trok de serie niet genoeg kijkers om door te gaan.

Amazon is ook gestopt met de series Tig Notaro’s One Mississippi en Jill Soloway’s I Love Dick. De van seksueel wangedrag beschuldigde komiek Louis C.K. was uitvoerend producent van One Mississippi. Of dat iets met het beëindigen van de serie te maken heeft, is niet gezegd.