Jessica Chastain en Octavia Spencer spelen weer samen in film

De twee spelen de hoofdrol in een komedie, die momenteel ontwikkeld wordt door filmmaatschappij Universal.

Het script, dat draait om twee vrouwen die op tijd thuis willen komen voor de kerstdagen aanbreken, wordt mede geschreven door Chastain.

Dat meldt Variety. Chastain en Spencer maakten eerder beiden deel uit van de cast van het drama The Help, dat in 2011 uitkwam.

Voor beide actrices bleek deze rol een doorbraak. Chastain kreeg voor deze rol een Oscarnominatie. Spencer won voor haar rol in The Help een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol.