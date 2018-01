Ellen Pompeo krijgt minstens 20 miljoen dollar voor Grey's Anatomy

Pompeo nam voor de onderhandeling voor het vijftiende en zestiende seizoen van de serie dit advies aan en dit resulteerde in een jaarsalaris van twintig miljoen dollar. Mochten het vijftiende en zestiende seizoen van de ziekenhuisserie er komen, dan krijgt Pompeo 575.000 dollar per aflevering uitbetaald. Dit bedrag, plus een miljoenenbonus en de vergoeding die zij krijgt voor haar produceerwerk voor de serie, maken haar de bestbetaalde televisie-actrice.

De actrice kreeg van Shonda Rhimes, de bedenker van Grey's Anatomy, het advies om voor het tekenen van een nieuw contract het salaris te eisen "wat zij vindt dat ze waard is".

"Als vrouw weet ik dat je vaak denkt: 'Dat ga ik niet vragen, want dan worden mensen boos'", aldus Rhimes. "En ik weet ook dat wanneer mannen een salarisonderhandeling aangaan, ze er hard in gaan en hoog durven in te zetten."

Keerpunt

Pompeo deelde de details van deze salarisonderhandeling met The Hollywood Reporter, in de hoop dat andere vrouwen hier ook inspiratie uit opdoen.

"Ik ben nu 48, dus ik ben nu op een punt dat het goed voelt om te vragen wat ik verdien", aldus de actrice. Ze zegt dat ze zich ervan bewust is niet de meest "relevante" actrice te zijn die er is. "Maar iedereen kan goed zijn in een eerste en tweede seizoen. Maar kun je veertien jaar later nog goed zijn? Dat is pas een kunst."

Volgens Pompeo veranderde er veel toen haar collega Patrick Dempsey in 2015 besloot de serie te verlaten. "Hij werd altijd als wapen tegen mij ingezet - we hebben jou niet nodig, we hebben Patrick al. (...) Ooit vroeg ik 5.000 dollar meer dan hij, gewoon uit principe, omdat de show Grey's Anatomy heet en ik Meredith Grey speel. Maar ze wilden het me niet geven."

Einde

Zender ABC verlengde onlangs het contract voor een veertiende seizoen van de serie. Of het vijftiende en zestiende er komen is nog niet officieel bevestigd, maar de makers van de ziekenhuisserie lieten eerder wel weten dat de serie tot een einde komt als Pompeo "er geen zin meer in heeft".

Pompeo is al sinds het begin van de inmiddels dertien seizoenen lopende serie de hoofdpersoon in Grey's Anatomy. "Het verhaal draait om de reis van Meredith. Zodra ik er klaar mee ben, stopt de show." Pompeo en haar collega's begonnen in 2005 met de serie.